Muğla'da polis ve uzman çavuşun karıştığı kazada uzman çavuş hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polis ile uzman çavuşun karıştığı kazada uzman çavuş hayatını kaybetti. Kazada polis memuru ve yanındaki yolcunun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polis ile uzman çavuşun karıştığı kazada Uzman Çavuş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın kullandığı 24 AL 040 plakalı aracı ile seyir halinde iken Gülağzı ışıklı kavşakta Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Tahsin Çiçek'in kullandığı 48 HD 282 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir belediyesi itfaiye, 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 24 AL 040 plakalı araç sürücüsü Uzman Çavuş Hakan Aktaş ambulans ile olay yerinden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Tahsin Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Denli'nin hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Kaz ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA