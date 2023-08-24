Muğla'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Güncel Haberler
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 89 elektronik sigara ele geçirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda İskele Mahallesinde H.A.F. isimli şüphelinin kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 89 elektronik sigara ele geçirildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel