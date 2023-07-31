Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.