Muğla'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H.D. isimli hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.H.D'nin Gökova Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.