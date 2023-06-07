Mudurnu'da Baraka Alev Alev Yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde içerisinde eşyaların bulunduğu baraka alev alev yandı. Eve yakın bir noktada alevler içerisinde kalan barakaya itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek facianın önüne geçti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde içerisinde eşyaların bulunduğu baraka alev alev yandı. Eve yakın bir noktada alevler içerisinde kalan barakaya itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek facianın önüne geçti.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çepni Köyü'nde Erol Tutar'a ait barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Erol Tutar'ın evinin hemen yanı başında bulunan baraka bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Barakadan alevlerin yükseldiğini fark eden yoldan geçen vatandaşlar durumu ev sahibi Tutar'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi. Alev alev yanan baraka adeta küle döndü.

Baraka sahibi Erol Tutar, "Ben uyuyordum kapıyı çalanlar oldu çıktım arka tarafın yandığını söylediler. İtfaiyeyi aradık herkes geldi. Biraz eşyam yandı" dedi.

Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU