Valiler Kararnamesi ile Muammer Erol, Ordu Valisi olarak atandı. Ordu Valisi Tuncay Sonel merkeze çekilirken, Muammer Erol Ordu'nun yeni valisi oldu.

Valiler Kararnamesi ile Muammer Erol, Ordu Valisi olarak atandı.

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Kararname ile Ordu Valisi Tuncay Sonel merkeze çekilirken, Yalova Valisi Muammer Erol Ordu'nun yeni valisi oldu.

3 yıldır Ordu'da görev yapan Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu görevi yaparken tanıdığım tüm güzel insanlara selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Nerede olursak olalım her daim bir kardeşiniz var" ifadelerine yer verdi.

Vali Muammer Erol kimdir?

1962 yılında Kayseri-Bünyan ilçesinde doğdu, ilköğretim ve lise eğitimini Bünyan'da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1990 yılında İçişleri Bakanlığınca gönderildiği ABD'de 6 ay süreyle dil ve enformasyon eğitimi aldı. Merkez Valiliği süresi içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2018 yılında "Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması" başlıklı kitabı yayınlandı. İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır. - ORDU