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MSB, MARLİN İDA'nın DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında kullanıldığını duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız deniz aracı MARLİN'in muharip su üstü platformlarıyla DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında ilk kez kullanıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız deniz aracı MARLİN'in muharip su üstü platformlarıyla DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında ilk kez kullanıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elektronik Harp faydalı yükleri entegre edilmiş TCB 1101 MARLİN-İnsansız Deniz Aracı (İDA), 9-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı faaliyetlerine iştirak ettirilerek ilk kez fiilen muharip su üstü platformlarımız ile birlikte bir tatbikat senaryosu kapsamında görevlendirildi." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine 19 Ocak 2024 tarihinde alınan MARLİN İDA; DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı kapsamında, 11 Mayıs'ta Seçkin Gözlemci Günü'ne, 14-16 Mayıs'ta EH ve Keşif-Gözetleme faaliyetlerine istinaden tatbikatın Çok Tehditli Ortamda Harekat safhasına katıldı. Ayrıca Tanımlanmış Deniz Resmine katkı sağlandı.

İlk kez DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nda uydu üzerinden başarıyla komuta edilen MARLİN İDA ile kazanılan yetenekler, ülkemizin bu alanda NATO çapında öncül olduğunu göstererek önümüzdeki dönemde güdümlü mermili İDA'ların envantere girmesi ile birlikte bahse konu yetenek, kriz ve çatışma ortamında bir kuvvet çarpanı olarak kullanılabilecek."

Kaynak: AA / Güncel

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