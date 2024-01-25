ABD Başkanı Biden, F-16 Satışı İçin Kongre'ye Mektup Gönderdi

MELİS YILDIRIM

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için Kongre'ye gönderdiği mektuba ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili; "ABD Başkanı Biden tarafından Kongre'ye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken Kongre'ye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin Kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Aktürk şöyle konuştu:

"SON 1 HAFTADA 82 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Suriye'de, harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de sürmektedir. Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim, son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577'ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 661'e ulaşmıştır.

"SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 191 ŞAHIS YAKALANDI"

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ olmak üzere 8'i terör örgütü mensubudur. 6 bin 430 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur.

20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve 'Kara Ocak' olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizin altını çiziyoruz. 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla haklı mücadelelerinde Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın yanlarında olduğumuzu belirtiyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Öte yandan; Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu; İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz.

"BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK"

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün itibarıyla açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini e-Devlet kapısından gerçekleştirebilmeleri mümkündür."

MSB KAYNAKLARI: ASIL YAPILMASI GEREKEN KONGRE'YE TALEBİN GÖNDERİLMESİ VE RESMİ SÜRECİN KONGRE ÜZERİNDEN BAŞLATILMASI

Bakanlık'tan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 satışına onay verilmesi için Kongre'ye gönderdiği mektuba dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"F-16 tedariki konusunda; Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Acil Harekat İhtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 Tedariki ve 79 uçağa Viper Modernizasyonu için İstek Mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de, ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir. Halihazırda her iki projenin Teklif ve Kabul Mektupları için resmi Kongre Onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir.

ABD Başkanı Biden tarafından Kongre'ye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken Kongre'ye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin Kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

"EN DÜŞÜK SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI 34 BİN 217 LİRADAN BAŞLIYOR. GÖREV YAPTIĞI YER VE SINIFINA GÖRE 53 BİN 975 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Sözleşmeli erlerin maaşlarına ilişkin soru üzerine, sözleşmeli erlerin profesyonel görev yapmak üzere istihdam edildiğini belirten Bakanlık yetkilisi şunları kaydetti:

"Sözleşmeli erlik 7 yıl ile sınırlı bir görevi kapsıyor. Son yapılan zamlarla en düşük sözleşmeli er maaşı 34 bin 217 liradan başlıyor. Görev yaptığı yer ve sınıfına göre 53 bin 957 liraya kadar çıkıyor. Görevi değişik sebeplerle bırakan sözleşmeli erlerimize görev yaptıkları süre dikkate alınarak tazminat da ödeniyor. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 628, yedinci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira tazminat ödemesi yapılıyor. Ayrıca görevi çeşitli nedenlerle bırakan uygun nitelikteki personelin kamuda yeniden istihdam edilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonda bulunuluyor."

"TÜRKİYE STEADFAST DEFENDER-24 TATBİKATININ İKİNCİ SAFHASINDAKİ BAZI KISIMLARA KATILACAK"

NATO'nun yapacağı en büyük tatbikat olarak bilinen ve 22 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak Steadfast Defender-24 Tatbikatı'na ilişkin kaynaklar şu detayları paylaştı:

"Tatbikatın amacı; kolektif savunmaya yönelik müşterek eğitim icra etmek, müttefik birliklerin yığınaklanma ve muharebe yeteneklerini test etmek ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamaktır. Söz konusu tatbikat, 22 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında iki safhadan ve bir çok alt tatbikattan oluşmaktadır. Birinci safha (Atlantik/Norveç) 11 Şubat-14 Mart tarihleri arasında, müttefik kuvvetlerin Avrupa'ya stratejik intikali ile kuvvet koruma ve hasar kontrolünün sağlanması maksadıyla gerçekleştirilecek.

İkinci safha (Doğu Avrupa) ise, 12 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında, Avrupa içinde intikal ile NATO Mukabele Kuvvetleri'nin Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti Alarm ve Yığınaklanma Tatbikatı olarak icra edilecek. Türkiye bu tatbikatın ikinci safhadaki bazı kısımlarına katılım sağlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Özel Kuvvetler Komutanlığımız personelinin iştirak etmesi planlanmıştır.

Tatbikata 31 NATO müttefiki dışında İsveç, Ukrayna, Japonya ve Avustralya'nın katılması da planlandı. İsveç, NATO Ortak Ülkesi olarak zaten uzun yıllardır bir çok tatbikata katılıyor. Ortak Ülke olarak bu tatbikata da katılacaklar."

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine dair iddialar için yetkili, "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.