MSB' den "KURTARAN-2023 Tatbikatı" paylaşımı
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MSB' den "KURTARAN-2023 Tatbikatı" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de icra edilen "KURTARAN-2023 Tatbikatından" görüntü paylaştı.
MSB' den "KURTARAN-2023 Tatbikatı" paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de icra edilen "KURTARAN-2023 Tatbikatından" görüntü paylaştı.
MSB, 16 ülkeden 41 gözlemcinin katılımıyla düzenlenen "KURTARAN-2023 Tatbikatına" ilişkin Twitter hesabından görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Tatbikat kapsamında, kurtarma ekiplerince denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel harici havalandırma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel