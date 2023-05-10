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MSB' den "KURTARAN-2023 Tatbikatı" paylaşımı

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MSB' den "KURTARAN-2023 Tatbikatı" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de icra edilen "KURTARAN-2023 Tatbikatından" görüntü paylaştı.

MSB' den "KURTARAN-2023 Tatbikatı" paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de icra edilen "KURTARAN-2023 Tatbikatından" görüntü paylaştı.

MSB, 16 ülkeden 41 gözlemcinin katılımıyla düzenlenen "KURTARAN-2023 Tatbikatına" ilişkin Twitter hesabından görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Tatbikat kapsamında, kurtarma ekiplerince denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel harici havalandırma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

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