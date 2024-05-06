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Mozambik ve Ruanda birlikleri terör gruplarına operasyonlarına devam ediyor

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Mozambik'in Nampula eyaletine doğru ilerleyen terör gruplarına karşı Ruanda ve Mozambik birlikleri operasyonlarını artırıyor. Terörle mücadele kapsamında Cabo Delgado eyaletinin yüzde 90'ını temizleyen güçler, teröristlerin güneye doğru ilerlemesini engellemek için ormanlık alanlarda operasyon gerçekleştiriyor. Mozambik'in güvenlik sorunları 2017'den bu yana devam ediyor.

Mozambik ve Ruanda birlikleri, Mozambik'in Nampula eyaletine doğru ilerleyen terör gruplarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ruanda ve Mozambik birlikleri, terörle mücadele kapsamında Mozambik'in Nampula eyaletinin güneyine doğru ilerleyen terör gruplarını etkisiz hale getirmek için operasyonlarını artırdı.

Ruanda Savunma Gücü (RDF) Sözcüsü Tuğgeneral Ronald Rwivanga, yaptığı açıklamada, iki ülke güçlerinin Cabo Delgado eyaletinin yüzde 90'ını silahlı unsurlardan temizlediğini ve bu nedenle DEAŞ bağlantılı teröristlerin güneye doğru ilerlemeye başladığını söyledi.

Rwivanga, Mozambik ve Ruanda ordusunun, teröristlerin yoğun olarak saklandıkları ormanlık alanlara operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Terör gruplarına büyük kayıplar verdiklerini belirten Rwivanga, çok küçük silahlı bir grubun Nampula eyaletine doğru ilerlediğini kaydetti

Mozambik Silahlı Savunma Kuvvetleri (FADM) Ordu Komutanı Tümgeneral Tiago Alberto Nampele, teröristlerin gıdaya erişimini engellediklerini ve geri çekilen teröristleri takip etmek için Ruanda birlikleriyle ortak bir plan hazırladıklarını söyledi.

Mozambik'in güvenlik sorunları 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde, terör örgütü Ensar'us Sunna'nın, sivillere yönelik saldırılarında, 2017'den bu yana yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak adlandırılıyor.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası, yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu, terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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