Modi'nin ABD ziyareti: Çin'in nüfuzu artarken savunma işbirliği derinleşiyor mu?
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ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret için Washington'a gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak.
ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret için Washington'a gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak. Ziyaret, Hindistan'ın Rusya'nın Ukrayna işgali sırasındaki ikircikli tutumunun ardından tarafların ortak çıkarlara odaklandığı bir döneme rastlıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel