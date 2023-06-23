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Modi'nin ABD ziyareti: Çin'in nüfuzu artarken savunma işbirliği derinleşiyor mu?

Modi'nin ABD ziyareti: Çin'in nüfuzu artarken savunma işbirliği derinleşiyor mu?

Güncel Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret için Washington'a gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret için Washington'a gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak. Ziyaret, Hindistan'ın Rusya'nın Ukrayna işgali sırasındaki ikircikli tutumunun ardından tarafların ortak çıkarlara odaklandığı bir döneme rastlıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Narendra Modi Beyaz Saray India Güncel Haberler

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