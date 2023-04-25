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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güncel Haberler

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından 'Baran Kurtay' kod adlı Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından 'Baran Kurtay' kod adlı Mehmet Sarı etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından 'Baran Kurtay' kod adlı Mehmet Sarı'yı etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Mehmet Sarı'nın, Kamışlı'daki faaliyetleri takibe alındı ve operasyon için uygun zaman beklendi. Sarı, Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Türkiye'deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'te Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Mehmet Sarı Suriye PKK Güncel Haberler

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