Mısır'da "Kutsal Cumartesi" ayini - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır'da "Kutsal Cumartesi" ayini

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Düzenlenen ayine katılanlardan detaylar İlahi okunması Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tovadros'un ayini yönetmesi KAHİRE - Mısır'ın Kıpti Ortodoks Hristiyanları, Kahire'nin Mokattam Dağı bölgesindeki Samaan el-Kharaz Manastırı'nda düzenlenen Paskalya gece yarısı ayinine katıldı.

Düzenlenen ayine katılanlardan detaylar

İlahi okunması

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tovadros'un ayini yönetmesi

KAHİRE - Mısır'ın Kıpti Ortodoks Hristiyanları, Kahire'nin Mokattam Dağı bölgesindeki Samaan el-Kharaz Manastırı'nda düzenlenen Paskalya gece yarısı ayinine katıldı. Ayini Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tovadros yönetti.

AA / Güncel

Ortodoks Kilisesi, Ortodoks, Kahire, Mısır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title