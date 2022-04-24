Mısır'da "Kutsal Cumartesi" ayini
AA - Güncel
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Düzenlenen ayine katılanlardan detaylar İlahi okunması Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tovadros'un ayini yönetmesi KAHİRE - Mısır'ın Kıpti Ortodoks Hristiyanları, Kahire'nin Mokattam Dağı bölgesindeki Samaan el-Kharaz Manastırı'nda düzenlenen Paskalya gece yarısı ayinine katıldı.
Düzenlenen ayine katılanlardan detaylar
İlahi okunması
Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tovadros'un ayini yönetmesi
KAHİRE - Mısır'ın Kıpti Ortodoks Hristiyanları, Kahire'nin Mokattam Dağı bölgesindeki Samaan el-Kharaz Manastırı'nda düzenlenen Paskalya gece yarısı ayinine katıldı. Ayini Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği II. Tovadros yönetti.
AA / Güncel