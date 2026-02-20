Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle

Antalya'da 70 yıla yakındır devam eden ve 'Meltem Davası' olarak da bilinen 2 milyon 400 bin metrekarelik araziye ilişkin hak iddia eden mirasçılar, tapu iptal davaları da açmaya başladı. Kentin en önemli caddelerinden Dumlupınar Caddesi, İsmail Baha Sürelsan Caddesi, 6'ncı Cadde ve 3844 sokağın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararı sonrasında mirasçılar, bu kez bölgedeki 5 yıldızlı 3 otelin bulunduğu arazilerin Türkiye Varlık Fonu'na devredilen tapularının iptali için dava açtı.

"TAZMİNAT BEDELLERİ ÇOK KOMİK"

Milyarlarca dolar değerindeki arazilerin tescil edildiği Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçıları adına 20 yılı aşkın süredir davayı takip eden avukat Necati Yılmaz, Anayasa Mahkemesi'nin 2019'da çıkan Kamulaştırma Yasası'na Ek 3 maddeyi iptal etmemesi ve çıkan tazminat bedellerinin çok komik olmasının, kendilerini alternatif çözüm yollarına yönlendirdiğini söyledi.

Kazandıkları tazminatların bugünkü değerinin 1000- 1500'de 1'ine tekabül eden çok komik rakamlar olduğunu belirten avukat Yılmaz, "Biz de ne yaptık? Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi, kamulaştırmasız el atmalara ilişkin birtakım düzenlemeleri içeriyor. Bunlardan biri de 'Mülkiyet hakkından doğan tüm talepler' diyor. 1956 ile 1983 yılları arasında yapılan el atmaları düzenliyor ki bunlar da bu tarihlerdeki yapılan işlemler. 1970'li yıllarda Antalya'nın otel ihtiyacı olduğu düşünülerek kamulaştırmalar yapılmış. Mülkiyet el değiştirmiş. Önce Arsa Ofisi kamulaştırmış, Hazine'ye devretmiş. Hazine de 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devretmiş. Ama buraların irtifak hakları çeşitli otellere verilmiş. Gerek AYM gerekse AİHM yapılan kamulaştırma işlemlerinin usulsüz olduğunu söyledi. Şimdi usulsüz kamulaştırma işlemlerinde mal sahibinin çeşitli hakları var. ya mülkiyetin el değiştirmesine rıza gösterip, parasını isteyebilir yahut tapusunu geri isteyebilir. Parasını istediklerinde bugünkü değerin 1500'de birine tekabül eden bir şey var. Devlet öyle bir düzenleme yaptı Ek 3 maddeyle. Biz de alternatif çözüm yolunu denedik ve Türkiye Varlık Fonu'na devredilen 3 otelin tapularının iptalini istedik" diye konuştu.

İKİ PARKTA 77 BİN 500 METREKARE

Ayrıca Cam Piramit Kent Parkı'nda 64 bin metrekarelik alan ile Beach Park içerisindeki 13 bin 500 metrekarelik alanın tapularının iptali için dava açtıklarını belirten avukat Yılmaz, "Eğer bu kamulaştırma işlemleri usule uygun değilse, verilen tescil kararları da 'yolsuz tescil' demektir. Yolsuz tescil nedeniyle tapuların iptalini ve paylar oranını da müvekkillerimiz adına tescili istedik. Cam Piramit toplamı 276 bin metrekare. 212 bin metrekaresi zaten Arap Süleyman Ağa mirasçıları, Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçıları ve Hazine adına kayıtlı. 64 bin metrekare yine mirasçılara ait başka bir parselden bedel ödenmeden kamulaştırılmış ve Cam Piramit'in bulunduğu alana eklenmiş. Dolayısıyla onların iptalini istedik. Bizim adımıza olması gereken yerler fakat Hazine adına" dedi.

DEĞERİ MİLYARLARCA LİRA

Öte yandan 3 otel ile Cam Piramit ve Beach Park'ta tapu iptal davasına konu alanın toplam büyüklüğü 192,5 dönüm. Bölgedeki metrekare rayiç değer ise 90-100 bin TL olarak tahmin ediliyor. Buna göre söz konusu arazilerin değeri milyarlarca liraya tekabül ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı