Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Hakurk Suriye Irak YPG PKK Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title