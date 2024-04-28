Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.