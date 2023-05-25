Mezbahadan Kaçan Dananın Emlakçıya Girdiği Anlar Kamerada

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde mezbahadan kaçan danan emlakçı dükkanına girdi. Dananın girmesiyle içeride bulunanların yaşadığı şaşkınlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pınarhisar'da sahibi tarafından kesilmek üzere mezbahaya götürülen dana ipinin çözülmesi üzerine bir anda kaçtı. Mezbaha görevlileri ile sahibinin yakalamak için kovaladığı dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada park halindeki araçlara zarar veren daha sonra dışarıya çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir emlakçıya kapıdan giren danayı bir kişi kuyruğundan yakaladı. Emlakçıda bulunanlar dananın içeriye girdiği anlarda şaşkınlık yaşadı. Dananın kaçması ve emlakçıya girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.