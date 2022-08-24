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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Çavuşoğlu, “Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Çavuşoğlu, "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif Suriye Ulusal Komisyonu Başkanı Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Mustafa ile görüştüğünü duyurdu. Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin, "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hükümet Suriye Güncel Haberler

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