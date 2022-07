Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile Yapıcı Diyaloğumuzu Devam Ettirmek İstiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin, "Önümüzdeki en büyük engel, maalesef Ermenistan üzerindeki baskı. Diaspora bölünmüş durumda. Bir kısmı hiçbir şekilde normalleşmeyi istemiyor. Bir kısmı destek veriyor. Ermenistan içinde de aşırı gruplar başbakanın evine saldırıyorlar. Ciddi bir baskı oluşturuyor. Ermenistan'ın bu normalleşme konusunda gerek Azerbaycan ile gerek Türkiye ile cesur bir adım atmasının önünde engel oluşturuyor. Ama biz, bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Dört bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilere ilişkin şöyle konuştu:

ÇAVUŞOĞLU: GELECEK SENE İÇİN 5 MİLYAR DOLARLIK BİR HEDEF KOYMAK GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIM OLACAKTIR

"Ekonomik ilişkilere baktığımız zaman; geçen sene ikili ticaret hacmi, yüzde 30 artış gösterdi. Bu sene ilk beş ayın rakamlarına baktık, artış devam ediyor. 3,5 milyar doları geçeceğiz. Gelecek sene için 5 milyar dolarlık bir hedef koymamız gerçekçi bir yaklaşım olacaktır."

SCHALLENBERG: 250 AVUSTURYALI ŞİRKET TÜRKİYE'DEKİ KATMA DEĞERE KATKIDA BULUNUYOR

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise konuşmasında şunları belirtti:

"Hepimiz şunu biliyoruz: İkili ilişkilerimiz çok yönlüdür. Uzun yıllardır Türkiye'de çok büyük gelişmeler oldu. Dolayısıyla Avusturyalı şirketlerin de Türkiye'de daha fazla yatırım yapma isteği de var. Zaten 250 şirketin Türkiye'deki katma değere katkıda bulunduğunu vurgulamak isterim.

Göç konusuna baktığımız zaman şunu söylemek istiyorum. Türkiye, çok büyük bir sorumluluk ve yük üstlenmiş bulunmakta. Hepimiz şu konuda hemfikiriz; 2015-2016 yılında yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Bu, her iki tarafın çıkarı için de söz konusu.

İki ülke de BM üyesi. Her zaman aynı fikirde olmak zorunda değiliz. AB'nin Türkiye'den beklentileri var. Dolayısıyla diyalogda kalmak zorundayız. Her zaman eşit bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinden yanayım."

SOYLU: TÜRKİYE İLE AVUSTURYA ARASINDA ORTAK MEKANİZMA KURMA KARARI ALDIK

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülke ile yürüttüğümüz ortak mekanizma kurma kararı aldık.

PKK, KCK, PYD ve aynı zamanda FETÖ, DHKP-C, MLKP gibi birçok örgütle ortak mücadele etmenin zeminini bir şekilde karşılıklı değerlendirdik. Yine aynı zamanda Türkiye'nin DEAŞ ile yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte konuştuk."

KARNER: YOĞUN VE YAPICI DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Avusturya İçişleri Bakanı Karner, konuşmasında şunları kaydetti:

"Yoğun ve yapıcı diplomatik görüşmeler yapıldı. Suç örgütleriyle mücadele konusunda iş birliği yapıyoruz. Bunun dışında, İpek Yolu Projesi kapsamında bir iş birliği söz konusu. Sadece bu proje kapsamında, Avusturya'da 2,5 yıl içinde 300 fail tutuklanabilmiştir. ve bu, iki ülke arasındaki iş birliğinin gerçekten ne kadar olumlu olduğunu gösteriyor."

ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİ TEDRİCİ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Bakanlar, ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bugüne kadar doğrudan uçuşlar, kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması, hava kargo uçuşlarının başlaması gibi bazı adımlar atıldı. Yani bunlara 'güven artırıcı adımlar' diyoruz. Sonuçta biz, süreci tedrici bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi; can Azerbaycan ile de her aşamada istişare halindeyiz, onlarla birlikte koordine ediyoruz.

Diğer taraftan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşmeyi de destekliyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasını da bir an önce istiyoruz. Çünkü bölgede bir barışa ihtiyacımız var. Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakata varılan başta Zengezur Koridoru olmak üzere altyapı projelerinin de hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orta koridor, Ukrayna savaşından sonra daha çok stratejik önem kazandı. Bu tür projelerin de hayata geçmesinde fayda var.

"ÜZERİNDEKİ BASKI, ERMENİSTAN'IN CESUR BİR ADIM ATMASININ ÖNÜNDE ENGEL OLUŞTURUYOR"

Bizim gördüğümüz, önümüzdeki en büyük engel, maalesef Ermenistan üzerindeki baskı. Diaspora bölünmüş durumda. Bir kısmı hiçbir şekilde normalleşmeyi istemiyor. Bir kısmı destek veriyor. Ermenistan içinde de aşırı gruplar başbakanın evine saldırıyorlar. Ciddi bir baskı oluşturuyor. Ermenistan'ın bu normalleşme konusunda gerek Azerbaycan ile gerek Türkiye ile cesur bir adım atmasının önünde engel oluşturuyor. Ama biz, bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Avusturya'ya, Viyana'ya teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye'de veya Ermenistan'da olmasın?"

