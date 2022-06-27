Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Batı Karadeniz Samsun Sinop Ordu Güncel Haberler

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