Mersin gündem haberi: Mersin Uluslararası Limanı'nda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi Güncel Haberler Mersin haber... Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Hong Kong bandıralı Delphis Riga gemisinde muz yüklü konteynerler içerisinde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşan konteynerde narkotik dedektör köpekleri "Miror" ve "Brego"nun desteğiyle arama yaptı. Aramada, muz yüklü konteynerin havalandırma boşluğunda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi. Polis, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.K, A.K, G.S, A.U.B. ve E.G.Ö'yü gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Hong Kong Narkotik Mersin Güncel Haberler

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