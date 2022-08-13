Mersin gündem haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı Mersin haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, sosyal medya hesabından "Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Mersin Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkemize giren ve yurt dışına gönderilmek istenen, 310 kilogram (2 milyon adet) captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler." Bakan Soylu, ele geçirilen uyuşturucu haplara ilişkin fotoğraf da paylaştı. Güncel AA / Ömer Olcay Süleyman Soylu Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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