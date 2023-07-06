Mersin'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeyne Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.