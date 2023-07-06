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Mersin'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Mersin'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeyne Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Zeyne Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, 3 şüphelinin 27 küçükbaş hayvanı çalarak kendi ağıllarına getirdiklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Jandarma Gülnar Mersin Güncel Haberler

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