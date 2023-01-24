Mersin'de dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y. idaresindeki 33 AFS 93 plakalı kamyon, Nacarlı Mahallesi'nde yol kenarındaki dere yatağına devrildi ve yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
A.Y'nin cesedi morga götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel