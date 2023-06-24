Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kıyafet Evi'nden ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık giysi yardımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Kıyafet Evi'nden sosyal güvencesi olmayan aileler faydalanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Tarsus Kıyafet Evi'ni ziyaret eden birçok aile çocuklarının bayramlık giysilerini temin etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Kıyafet Evi'nden sosyal güvencesi olmayan aileler faydalanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Tarsus Kıyafet Evi'ni ziyaret eden birçok aile çocuklarının bayramlık giysilerini temin etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tarsus Kıyafet Evi'nden sosyal güvencesi olmayan aileler faydalanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde de Mersin Büyükşehir Tarsus Kıyafet Evi'ne gelen ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının bayramlıklarını aldı.

İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı'nda, ikincisi ise Tarsus Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde açılan Büyükşehir Kıyafet Evi'nden sosyal güvencesi olmayan ve bu durumu belgelendiren aileler, her dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez 0-12 yaş grubundaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Her defasında iki eşyanın alınabildiği mağaza formatındaki Kıyafet Evleri'nde ayakkabı, mont, pantolon, kazak, eşofman takımını, elbise ve daha pek çok çeşit çocuk giysisi bulunuyor.

Tarsus Kıyafet Evi görevlilerinden Fulya Arlı, merkeze ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kıyafet Evi hizmeti, 0-12 yaş çocuğa sahip sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik yapılan yardımı içermektedir. Şimdiye kadar Mersin merkez ve Tarsus'ta hizmet vermekte olan kıyafet evleri bir aileye yılda üç kez yapmış olduğu yardım ile 12 bin 900 çocuğa ulaşmıştır. Başkan'ımız Vahap Seçer öndeliğinde bu işin bir parçası olmak bizim için çok önemli. Mersin merkez ve Tarsus kıyafet evlerinde her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı giydiriyoruz. Bayramlar kaynaşma, dayanışma günleridir. Özellikle de çocuklar bunu her zaman temsil ederler. Onların yüzündeki tebessüm olmak, onun bir parçası olmak bizim için çok kıymetli, çok değerlidir. Ayrıca Mersin'de hizmet vermeye yeni başlayan Silifke Kıyafet Evi'ne sosyal güvencesi olmayan 0-12 yaş çocuğa sahip tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Mutlu bayramlar."