Meral Akşener Kartal'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Kartal Belediye Başkan adayı Altınok Öz ile Çınar Caddesi'ne geldi.

Burada esnafı ziyaret eden Akşener, onlarla sohbet etti, partisinin adaylarına destek istedi.

Akşener, dükkan çıkışlarında caddedeki vatandaşlarla da muhabbet etti. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı iki arkadaşın formalarını imzalatmak istemeleri üzerine Akşener, gençlerin bu isteklerini yerine getirdi.

Bu arada, Akşener'in ziyaretleri sırasında, Yeniden Refah Partisinin pankartını açmak istediği öne sürülen bir kişi ile partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olay polisin müdahalesiyle sona erdi.

Olayda tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.