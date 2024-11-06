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Sonuçları gören 2 bin 500 kişi Meksika'dan ABD sınırına doğru yola çıktı

Sonuçları gören 2 bin 500 kişi Meksika'dan ABD sınırına doğru yola çıktı
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ABD'de ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 göçmen yola çıktı. Göçmenler, yeni başkan göreve başlamadan ABD sınırını geçmek isterken, Trump seçimleri kazanması halinde Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

BİNLERCE MEKSİKALI GÖÇMEN ABD SINIRINA AKIN EDİYOR

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor. Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

"TRUMP KAZANIRSA ABD'YE GİRİŞ HAYALLERİMİZ TÜMDEN SONA EREBİLİR"

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi. İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi. Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

TRUMP'TAN MEKSİKA'YA "YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ" TEHDİDİ

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Meksika'nın düzensiz göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyememesi halinde komşu ülkeye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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