Meksika'da kömür madeninde mahsur kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdü - Haberler

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Meksika'da kömür madeninde mahsur kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdü

Meksika'da kömür madeninde mahsur kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdü

Meksika'nın kuzeyinde, bir kömür madeninde çökme sonucu mahsur kalan 10 madenciyi kurtarma çalışmaları devam etti.

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Meksika'nın kuzeyinde, bir kömür madeninde çökme sonucu mahsur kalan 10 madenciyi kurtarma çalışmaları devam etti.

Coahuila eyaletine bağlı Sabinas kasabasındaki Las Conchas bölgesinde, 3 Ağustos'ta çökme sonucu sular altında kalan kömür madeni işçilerini kurtarmak için çalışmalar yoğunlaştı.

Sivil Savunma ekiplerine bağlı 383 kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarında, işçilere henüz ulaşılamadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, madencilerin kurtarılması için sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak, "Onları kurtarana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Onlarla yeniden dayanışmamızı paylaşıyor ve ailelerden inançlarını kaybetmemelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Coahuila Valisi Miguel Riquelme de açıklamasında, meydana gelen selin ardından madenin sularla dolduğunu belirterek, "Ekipman ve teknoloji desteği gelmeye devam ediyor, şirketlerin dayanışması, gönüllü madenciler ve mühendislerin yorulmak bilmeyen çabaları sonucunda ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.

Aynı bölgede şubat 2006'da, benzer kaza sonucu 65 madenci yaşamını yitirmiş, sadece 2 madenci hayatta kalmıştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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