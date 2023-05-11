Meksika: Abd, 42. Madde Kapsamında 2,8 Milyondan Fazla Göçmeni Sınır Dışı Etti

MEKSİKO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Meksikalı yetkililerin açıklamalarına göre, ABD Perşembe günü sona erecek 42. Madde adlı yasal düzenleme kapsamında 2020'den bu yana 2,8 milyondan fazla göçmeni sınır dışı etti.

MEKSİKO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Meksikalı yetkililerin açıklamalarına göre, ABD Perşembe günü sona erecek 42. Madde adlı yasal düzenleme kapsamında 2020'den bu yana 2,8 milyondan fazla göçmeni sınır dışı etti.

Meksika İçişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, sınır dışı edilen 2.825.970 kişinin büyük çoğunluğunun ABD-Meksika sınırından sınır dışı edildiği ve sınır dışı edilen her 10 kişiden altısının (1.641.746) Meksika vatandaşı olduğu belirtildi.

Güney sınırından sınır dışı edilen diğer göçmenlerse ağırlıkla Guatemala, Honduras, El Salvador ve Nikaragua gibi ülkelerden gelenler oldu.

42. Madde adlı yasal düzenleme, 2020'nin Mart ayında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek uygulamaya konuldu ve pandemi sırasında göçmenlerin hızlı şekilde sınır dışı edilmesine yol açtı.

ABD söz konusu maddenin virüsün yayılmasına karşı alındığını iddia etse de Meksika İçişleri Bakanlığı yasanın kitlesel sınır dışı uygulamalarıyla "binlerce göçmeni daha büyük risk altına sokarak" salgının şiddetini artırmış olabileceğini kaydetti.

Meksika ve ABD yetkilileri, 42. Madde'nin sona ermesiyle ABD'ye giriş yapmak isteyen göçmen sayısında büyük bir artış olmasını bekliyor.

Bu kapsamda Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika vatandaşlarının haklarını korumak üzere ABD'deki konsolosluk yardım ve himayesini artıracağını söyledi.