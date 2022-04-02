Mavi vatan nöbetinde ilk sahur heyecanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis Fırkateyni'nde görevli personel ilk sahurunu yaptı.

AA ekibi, TCG Salihreis'te görevli kahraman bahriyelilerin mavi vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi.

Gemide bazı askerler nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer askerler ise çorba, peynir, yumurta, zeytin, domates, helva ve sıcak sütten oluşan sahur masasını hazırladı.

Yemek duasının ardından TCG Salihreis Komutanı Deniz Albay Alper Doğukanlı'yla birlikte sahur yapan bahriyeliler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlendikten sonra vatan nöbetine devam etti.