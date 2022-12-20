Mars'a ulaşan ilk Arap ülkesi BAE misyonu 'devrim niteliğinde' sonuçlar elde etti
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Emirlikler Mars Misyonu'nun kızıl gezegene ulaşarak büyüleyici sonuçlar elde etmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti.
Emirlikler Mars Misyonu'nun kızıl gezegene ulaşarak büyüleyici sonuçlar elde etmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şubat 2021'de Mars'a ulaşan ilk Arap ülkesi ve dünya çapında Mars'ın hava durumunu inceleyen beşinci ülke oldu.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel