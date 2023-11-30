Marmaris Belediyesi Turgut Mahallesi'nde taşkınları önlemek için menfezleri genişletti

Marmaris Belediyesi, Turgut Mahallesi'nde taşkınların önlenmesi için menfezleri genişletti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 'Turgut'ta ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. Ekiplerimizin müdahalesi ile bu sorunun da önüne geçtik. Halkımız da rahat bir nefes alacak' dedi.

Marmaris Belediyesi, Turgut Mahallesi'nde taşkınların önlenmesi için menfezleri genişletti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Turgut'ta ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. Ekiplerimizin müdahalesi ile bu sorunun da önüne geçtik. Halkımız da rahat bir nefes alacak" dedi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şelalesi ile ünlü Turgut Mahallesi'nde önemli bir çalışmaya imza attı. Bayır mahallelerinden gelip Turgut'ta şelaleye dökülen Bayır Deresi'nin Turgut taş ocağı mevkiinde aşırı yağışlarda sürekli olarak taşmalar meydana geliyordu. Vatandaşların ulaşımı için Muğla İl Özel İdaresi döneminde yapılan menfezler ve konulan büzler yetersiz kalıyordu. Özellikle derenin karşı tarafında oturan vatandaşlar ciddi sıkıntı yaşıyordu.

Bu sorunun sürekli yaşanması üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü taşma yaşanmaması ve yolun bozulmaması için menfezleri genişletti. Suyun daha rahat akabilmesi için menfez etraflarında da gerekli düzenlemeleri yaptı. "Marmaris için, Marmaris'in her noktasında çalışıyoruz" diyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Turgut'ta ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. Ekiplerimizin müdahalesi ile bu sorunun da önüne geçtik. Halkımız da rahat bir nefes alacak" dedi.