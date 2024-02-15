Marmara Denizi'nde Kargo Gemisi Battı
Marmara Denizi'nde seyir halinde olan kargo gemisi, İmralı Adası açıklarında battı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Gemide 6 kişilik Türk mürettebatın olduğu, bölgede boş bir can salının bulunduğu belirtiliyor.
Marmara Denizi'nde seyir halinde olan kargo gemisi, İmralı Adası açıklarında battı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.
Gemide 6 kişilik Türk mürettebatın olduğu, bölgede boş bir can salının bulunduğu belirtiliyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"İmralı Adası açıklarında su alan ve yardım isteyen BATUHAN A isimli 69 m boyundaki kuruyük gemisi için, KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Bölgeye varan botlarımız arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır."