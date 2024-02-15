Marmara Denizi'nde Kargo Gemisi Battı

Marmara Denizi'nde seyir halinde olan kargo gemisi, İmralı Adası açıklarında battı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Gemide 6 kişilik Türk mürettebatın olduğu, bölgede boş bir can salının bulunduğu belirtiliyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İmralı Adası açıklarında su alan ve yardım isteyen BATUHAN A isimli 69 m boyundaki kuruyük gemisi için, KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Bölgeye varan botlarımız arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır."