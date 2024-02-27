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Mardin'de öğretmen öğrenciyi boğazına kaçan madeni para nedeniyle kurtardı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. İlk yardım bilgisi olan öğretmenin müdahalesiyle öğrenci rahat nefes almaya başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, meslektaşlarından yardım istedi.

İlk yardım bilgisi olan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Eğitim Güncel Haberler

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