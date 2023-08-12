Mardin'de kaza yumruklu kavga cep telefonu kamerasında

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde M.Y'nin. kullandığı beton mikseri, Abdulkadir D'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Trafik kazası sonrası tekmeli yumruklu kavga çıktı. Abdülkadir D., kavga ettiği beton mikseri şoförü M.Y.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası M.Y. ile diğer sürücü Abdulkadir D. ve babası S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Abdulkadir D. belindeki tabancayı çıkararak M.Y.'ye doğrulttu. Abdulkadir D., M.Y.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdulkadir D. ile babası S.D. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.