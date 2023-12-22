Mardin'de İsrail Protestosu

MARDİN'de sivil toplum kuruluşları, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle kentte faaliyet yürüten 60'a yakın Sivil Toplum Kuruluşu'nun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Fuat Yağcı Camii önünde toplanarak İsrail'i protesto etti. İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi. STK platformu adına açıklama yapan Mustafa Çelik, İsrail'in yaşlı, kadın, genç, çocuk, engelli, gebe, hasta ayırt etmeksizin sivil katliamına, soykırımına devam ettiğini ifade ederek, 'Siyonizm denen terör örgütünün görünen yüzü olan maşa İsrail'in ancak güçten anlayacağını belirtiyor, bu anlamda dünyadaki Müslüman halkların yaşadığı devletlerin ambargo, yaptırım gibi gerçek adımlara başvurmaları gerektiğini düşünüyoruz. 75 yılı aşkın bir süredir dünyanın her tarafında fitne, karışıklık, savaş, kan ve gözyaşını tırmandırmaktan asla imtina etmeyen Siyonizm ancak ve ancak güçten anlar' dedi.