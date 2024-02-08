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Mardin 1969 Spor, Küçükçekmece Sinop Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında Küçükçekmece Sinop Spor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde çalışmayla devam etti. Teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Mardin 1969 Spor, Küçükçekmece Sinop Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında Küçükçekmece Sinop Spor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Ender Alkan yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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