Manisalı bisikletseverler, Çanakkale'ye pedal çevirecek

30 Nisan tarihinde "Çanakkale Şehitlerimize Saygı Sürüşü" gerçekleştirecek.

Yunusemre Belediyesi önünde düzenlenen törenle yola çıkan "Manisa Bisiklet Hayattır Grubu"na, Yunusemre Belediyesi tarafından Türk bayrağı ve flama takdim edildi.

Bayrak ve flamayı Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan'ın elinden alan grubun başkanı Timur Bozkurt, Çanakkale Şehitlerimize Saygı Sürüşü kapsamında yaklaşık 320 kilometrelik yolu bir günde tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Grup üyeleri, Gelibolu'daki siperleri ve şehit kabirlerini ziyaret ederek Manisa'dan teslim aldıkları bayrak ve flamayı Çanakkale Şehitleri Anıtı'na ulaştıracak.