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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangında 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda bir fabrikanın şantiye alanında meydana gelen yangında 2 işçi hayatını kaybetti. İşçiler, platform üzerindeki sepette kaynak yaparken altında istifli bulunan köpüklerin tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Panikleyen işçiler, yangından kaçmak için atlarken yanan köpüklerin içerisine düştü. Yanan işçilerin üzerine kepçe operatörü de çamurlu toprak attı ve işçiler feci şekilde can verdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda bir fabrikanın şantiye alanında meydana gelen yangında 2 işçi hayatını kaybetti. Platform üzerindeki sepette kaynak yapan 2 işçinin altında istifli bulunan köpüklerin tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Panik olan işçiler kurtulmak için atlarken yanan köpüklerin içerisine düştü. Vücutlarına yapışan köpük malzemelerle birlikte feci şekilde yanan işçilerin üzerine kepçe operatörü de çamurlu toprak attı. Yanan işçiler aynı zamanda toprak altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Manisa İş Kazası Güncel Haberler

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