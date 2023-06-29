Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangınında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa korkutan ev yangını

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ev yangını korku dolu saatlerin yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mutfak kısmında başlayan yangın hızla tüm evi sararken ev sahibi Kenan Koç ve ailesi kendilerini dışarı attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.