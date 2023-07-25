Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, yaklaşık 23 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Hatıplar ve Sarısığır ile Sarıçam mahalleleri arasında dün saat 13.00 civarında başlayan yangın, havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterle havadan ve 60'a yakın arazözle karadan müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangının saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındığını, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Derince, yangının etkili olduğu alana ilişkin değerlendirmelerin de sürdüğünü açıkladı. Yangın nedeniyle tahliye edilen ve neredeyse tamamı yanan Sarısığır Mahallesi'ndeki hasar, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Yangın tehlikesi geçince mahallelerine dönenler, yanan evleri, traktörleri ve telef olan hayvanları görünce büyük üzüntü yaşadı. Birbirlerine sarılarak teselli bulan kadınlar, gözyaşı döktü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, yaklaşık 23 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Hatıplar ve Sarısığır ile Sarıçam mahalleleri arasında dün saat 13.00 civarında başlayan, havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterle havadan ve 60'a yakın arazözle karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde diğer hava ekiplerinin de devreye alınmasıyla durduruldu.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındığını, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Derince, yangının etkili olduğu alana ilişkin değerlendirmelerin de sürdüğünü açıkladı.

"Üzerimdeki kıyafetten başka bir şeyim yok"

Öte yandan yangın nedeniyle tahliye edilen ve neredeyse tamamı yanan Sarısığır Mahallesi'ndeki hasar, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Yangın tehlikesi geçince mahallelerine dönenler, yanan evleri, traktörleri ve telef olan hayvanları görünce büyük üzüntü yaşadı. Birbirlerine sarılarak teselli bulan kadınlar, gözyaşı döktü.

Mahalle sakinlerinden Şengül Atalan, alevlerin rüzgarın etkisiyle bir anda köye ulaştığını belirterek "Aniden geldi, tarlada çapa yapan işçiler varmış herhalde. Çay yaparken yakmışlar. Hiçbir şeyim kalmadı, canımı zor kurtardım. Tahliye edildikten sonra mahallenin yandığı haberini aldık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımızın hepsi yandı. Üzerimdeki kıyafetten başka bir şeyim yok." diye konuştu.

Hatice Atalan da yangının rüzgarla ilerlediğini anlattı.

Evinin yandığını dile getiren Atalan, "Maddi kayıplarımız var. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi gitti. 30-40 tavuk, köpek hepsi öldüler. Koyunlar yandı hepsi. Sadece bir canımız kaldı." dedi.

Kayıplarına ağlayan 70 yaşındaki Zekiye Atalan da jandarmaların kendilerini alevler gelmeden mahalleden tahliye ettiğini hatırlatarak "Biz alevleri görmedik ama Sarıçam'a inince köye ulaştı. Çok korktum, kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz. Evsizlik kolay değil." ifadesini kullandı.

Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, alevlerin tehdit ettiği Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, 14 ev ile 3 damın yandığını açıklamıştı.