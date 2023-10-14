Manisa'da Çalınan Traktör ve Gübre Dağıtma Makinesi Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalınan bir traktör ile gübre dağıtma makinesi, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Olayın şüphelisi ise yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalınan bir traktör ile gübre dağıtma makinesi, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çalınan traktör ve gübre atma makinesi kısa süre içinde jandarmanın titiz çalışmasıyla bulundu. Çalınan traktör ve gübre atma makinesi sahibine teslim edildi. Traktör sahibi Mehmet Korkmaz (52), "Traktörümün Hacaliler Mahallesi'nde römork tekeri arıza yaptı. Hacıaliler Mahallesi'nde cadde üzerine bıraktım. Sabah kalktığımda traktörümün yerinde olmadığını gördüm. Jandarmaya ihbarda bulundum Jandarma kısa sürede şahsı yakalayarak, traktörümü bana teslim etti. Jandarmaya teşekkür ederim" dedi.

Olayın şüphelisi S.A. (51) jandarma tarafından yakalandı ve adli makamlara teslim edildi. - MANİSA