Manavgat'ta Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin alkollü olduğu öğrenilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.

ANTALYA (İHA) – Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin alkollü olduğu öğrenilirken, ehliyetine ise 2 yıl el konuldu.

Kaza; Manavgat- Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ahmet B.'nin kullandığı 07 ARC 979 plakalı otomobil, tali yola geçtiği sırada Manavgat'a seyir halindeki Hasan Şahin'in kullandığı 07 ATK 690 plakalı otomobil ile çarpıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada Hasan Şahin'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Memiş yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobil sürücülerinden Ahmet B.'nin alkollü olduğu belirlendi. 5 yıl içerisinde 2'nci kez alkollü araç kullandığı belirlenen araç sürücüsüne 5 bin 96 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 yıl el konuldu. - ANTALYA