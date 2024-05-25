Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 25 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:30

Charleston vs. El Paso Locomotive - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

Hartford Athletic vs. Monterrey Bay - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

03:30

FC Tulsa vs. Oakland Roots - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

08:00

Hokkaido Consadole Sapporo vs. Kashima Antlers - Japonya J.League - Japonya J League Youtube

12:45

CC Mariners vs. Melbourne Victory - Avustralya A Ligi Play-Off Final - A-Leagues Youtube

15:00

Osasuna vs. Villarreal - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus, Exxen

16:00

Fatih Karagümrük vs. Samsunspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

17:00

Celtic vs. Glasgow Rangers - İskoçya Kupası - S Sport Plus

Manchester City vs. Manchester Utd - İngiltere FA Cup Final - Tivibu Spor 1

17:15

Real Sociedad vs. Atletico Madrid - İspanya La Liga - S Sport Plus, Exxen

18:00

Neftçi Bakü vs. Sabah Bakü - Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport

Sumqayıt vs. Qabala - Azerbaycan Premier Ligi - Yayın Yok

Zira vs. Sebail - Azerbaycan Premier Ligi - Yayın Yok

18:15

Marsilya vs. Nancy - Gambardella Kupası - Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

19:00

Sivasspor vs. Kayserispor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Juventus vs. Monza - İtalya Serie A - S Sport Plus, S Sport 2, Exxen

52 Orduspor vs. Elazığspor - TFF 3. Lig Play-Off Final - A Spor

19:30

Almeria vs. Cadiz - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus, Exxen

20:30

Panathinaikos vs. Aris - Yunanistan Kupası Final - S Sport Plus, Exxen

21:00

Kaiserslautern vs. Bayer Leverkusen - Almanya Kupası DFB Pokal Final - Spor Smart, Smart Spor HD

21:45

Milan vs. Salernitana - İtalya Serie A - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen

22:00

Real Madrid vs. Real Betis - İspanya La Liga - S Sport Plus, Exxen

Lyon vs. PSG - Fransa Kupası Final - Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

23:00

Rhode Island vs. Louisville City - ABD USL Championship - USL Championship Youtube

23:30

Godoy Cruz vs. San Lorenzo - Arjantin Primera Division - Spor Smart, Smart Spor HD