Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 25 Mayıs 2024 Cuma gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 25 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 25 Mayıs 2024 Cuma Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
02:30
Charleston vs. El Paso Locomotive - ABD USL Championship - USL Championship Youtube
Hartford Athletic vs. Monterrey Bay - ABD USL Championship - USL Championship Youtube
03:30
FC Tulsa vs. Oakland Roots - ABD USL Championship - USL Championship Youtube
08:00
Hokkaido Consadole Sapporo vs. Kashima Antlers - Japonya J.League - Japonya J League Youtube
12:45
CC Mariners vs. Melbourne Victory - Avustralya A Ligi Play-Off Final - A-Leagues Youtube
15:00
Osasuna vs. Villarreal - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus, Exxen
16:00
Fatih Karagümrük vs. Samsunspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
17:00
Celtic vs. Glasgow Rangers - İskoçya Kupası - S Sport Plus
Manchester City vs. Manchester Utd - İngiltere FA Cup Final - Tivibu Spor 1
17:15
Real Sociedad vs. Atletico Madrid - İspanya La Liga - S Sport Plus, Exxen
18:00
Neftçi Bakü vs. Sabah Bakü - Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport
Sumqayıt vs. Qabala - Azerbaycan Premier Ligi - Yayın Yok
Zira vs. Sebail - Azerbaycan Premier Ligi - Yayın Yok
18:15
Marsilya vs. Nancy - Gambardella Kupası - Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
19:00
Sivasspor vs. Kayserispor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Juventus vs. Monza - İtalya Serie A - S Sport Plus, S Sport 2, Exxen
52 Orduspor vs. Elazığspor - TFF 3. Lig Play-Off Final - A Spor
19:30
Almeria vs. Cadiz - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus
Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus, Exxen
20:30
Panathinaikos vs. Aris - Yunanistan Kupası Final - S Sport Plus, Exxen
21:00
Kaiserslautern vs. Bayer Leverkusen - Almanya Kupası DFB Pokal Final - Spor Smart, Smart Spor HD
21:45
Milan vs. Salernitana - İtalya Serie A - S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2, Exxen
22:00
Real Madrid vs. Real Betis - İspanya La Liga - S Sport Plus, Exxen
Lyon vs. PSG - Fransa Kupası Final - Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
23:00
Rhode Island vs. Louisville City - ABD USL Championship - USL Championship Youtube
23:30
Godoy Cruz vs. San Lorenzo - Arjantin Primera Division - Spor Smart, Smart Spor HD