Maltepe Belediyesi, Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferleri Düzenleyecek

Maltepe Belediyesi, arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Maltepelilerin bayramda yakınlarının mezarını ziyaret edebilmesi için Atatürk Caddesi Başıbüyük minibüslerinin eski durağından 08: 00'de başlayacak ring seferleri saat 16: 00'ya kadar devam edecek. Vatandaşlar, servislerle Kurtköy, Yeni Şeyhli, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Başıbüyük, Gülsuyu, Küçükyalı ve Osmangazi mezarlıklarına ücretsiz olarak taşınacak.

Maltepe Belediyesi, arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Maltepelilerin bayramda yakınlarının mezarını ziyaret edebilmesi için Atatürk Caddesi Başıbüyük minibüslerinin eski durağından 08: 00'de başlayacak ring seferleri saat 16: 00'ya kadar devam edecek. Vatandaşlar, servislerle Kurtköy, Yeni Şeyhli, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Başıbüyük, Gülsuyu, Küçükyalı ve Osmangazi mezarlıklarına ücretsiz olarak taşınacak.

Maltepe halkının acı, tatlı tüm günlerinde yanında olmak için özverili çalışma yürüttüklerini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Evvela halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm Maltepelilerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Şu an yanımızda olan sevdiklerimiz dışında, kaybettiklerimizi de anmamızın vakti olduğundan hareketle, her sene olduğu gibi bu sene de mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenliyoruz. Amacımız, ölenlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyabilmek ve onları unutmadığımızı göstermektedir" dedi.