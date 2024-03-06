Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, "Malezya ve Türkiye Şirketleri Arasında İş Diyaloğu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü ve DEİK Türkiye- Malezya İş Konseyi Türkiye tarafı Başkanı Temel Kotil ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Sazali, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğine işaret ederek, "İşbirliği yaparak iş ve kalkınma alanında yeni fırsatlar keşfetmeyi sürdürürken refahımız artmaya devam edecek." dedi.

2024'ün Malezya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60. yıl dönümü olduğunu belirten Büyükelçi Sazali, "Malezya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler Temmuz 2022'de Kapsamlı Stratejik Ortaklık (CSP) seviyesine yükseltilmiştir. Bu, ülkelerimizin birlikte ilerlemek ve refahı birlikte sağlamak için birçok alanda yakın işbirliği yapma çabası içinde olacakları anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Sazali, "İki ülke, Eylül 2022'de genişletilmiş Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nı (MTFTA) imzalamıştır. MTFTA, Malezya'ya giden Türk mallarının yüzde 99'unun vergiden muaf olmasını, Türkiye ekonomisine girdiğinde ise Malezya mallarının yüzde 86'sının benzer şekilde işlem görmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Malezya'nın en büyük 18. ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Sazali, "Türkiye ayrıca Malezya'nın palm yağı için önemli bir destinasyon olmuştur ve bu nedenle bizi desteklediği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Sazali, şöyle devam etti:

"Savunma işbirliği alanındaki büyüme istikrarlı seyirde devam etmektedir. Malezya, savunma sanayisinde ekosistem geliştirme çabalarını sürdürürken Türkiye'nin stratejik ortağımız olarak deneyimlerini paylaşmaya devam etmesini umuyoruz."

Malezya'nın, Türk ekonomisine güven duyduğunu dile getiren Sazali, "84 milyonluk nüfusu ve stratejik konumuyla Türkiye'de iş fırsatlarını keşfetmek önemli." diye konuştu.

"Malezyalı gençler nasıl uyuyacaklarını bilmiyorlar ama nasıl tasarlayacaklarını ve inşa edeceklerini biliyorlar"

Temel Kotil ise Malezya'nın teknoloji konusunda ileri bir ülke olduğunu ifade ederek, "Malezyalı gençler nasıl uyuyacaklarını bilmiyorlar ama nasıl tasarlayacaklarını ve inşa edeceklerini biliyorlar." dedi.

Türk iş insanlarına mutlaka Malezya'ya iş ziyaretinde bulunmaları tavsiyesinde bulunan Kotil, Malezya'nın işbirliği konusunda Türkiye'yi güçlü ülke olarak gördüğünü belirtti.

Kotil, Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Sepang belediyesinde yer alan kasaba ve teknoloji merkezi Cyberjaya'da TUSAŞ'ın ofisi bulunduğunu anımsatarak, ofiste 120'yi aşkın mühendisin çalıştığını kaydetti.

"Malezya ile Türkiye arasındaki ilişkiler şu anda çok çok mükemmel bir noktada"

Büyükelçi Sazali, Türkiye-Malezya ilişkilerine ve etkinliğe yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Malezya ile Türkiye arasındaki ilişkiler şu anda çok çok mükemmel bir noktada." diyen Sazali, iki ülkenin 1964'ten bu yana diplomatik ilişkileri bulunduğuna ancak ilişkilerin tarihsel olarak yüzlerce yıl öncesine dayandığına işaret etti.

Sazali, şöyle konuştu:

"Bu noktada ilişkilerimiz siyasi ve ekonomik olarak keşfedilecek çok fazla potansiyele sahip. Bugün geldiğimiz nokta da bu.

Bu etkinlik Malezyalı işletmelerle Türk işletmeleri bir araya getirmek için düzenlendi. Ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği hissini keşfetmemiz gerekiyor. Böylece her iki ülke arasındaki iş potansiyelini keşfedebiliriz. Coğrafi olarak uzak olsak da ülkeleri bir araya getiren birçok bağlantımız var. Yatırımı da içeren iş fırsatlarını keşfetmek, Malezyalı işletmeleri Türkiye'ye, Türk mallarını da Malezya'ya getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada, büyüme için mükemmel bir zemindeyiz."