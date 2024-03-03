Üye Girişi
Haberler

Malezya'da düzenlenen uluslararası uçurtma festivali başladı

Güncelleme:

Malezya'nın Pasir Gudang semaları renkli ve devasa uçurtmalarla doldu. 40 ülkeden 100'den fazla uçurtma meraklısının katıldığı festival, 8 gün sürecek.

ÇEKİM TARİHİ: 2 Mart 2024

Uçurtma festivalinden çeşitli görüntüler

26. Pasir Gudang Uluslararası Uçurtma Festivali, yaklaşık 40 ülke ve bölgeden 100'den fazla uçurtma meraklısının katılımıyla Malezya'da başladı.

Birbirinden farklı tasarıma sahip devasa ve rengarenk uçurtmalar Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang semalarını yeniden doldurdu.

8 gün sürecek olan festivale on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malezya'nın Pasir Gudang kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Malezya Festival Kültür Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title