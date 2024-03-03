Malezya'da düzenlenen uluslararası uçurtma festivali başladı
Malezya'nın Pasir Gudang semaları renkli ve devasa uçurtmalarla doldu. 40 ülkeden 100'den fazla uçurtma meraklısının katıldığı festival, 8 gün sürecek.
ÇEKİM TARİHİ: 2 Mart 2024
Uçurtma festivalinden çeşitli görüntüler
26. Pasir Gudang Uluslararası Uçurtma Festivali, yaklaşık 40 ülke ve bölgeden 100'den fazla uçurtma meraklısının katılımıyla Malezya'da başladı.
Birbirinden farklı tasarıma sahip devasa ve rengarenk uçurtmalar Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang semalarını yeniden doldurdu.
8 gün sürecek olan festivale on binlerce kişinin katılması bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malezya'nın Pasir Gudang kentinden bildiriyor. (XHTV)