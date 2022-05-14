Malazgirt'te öğretmen ve öğrenciler resim sergisi açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt'te öğretmen ve öğrenciler resim sergisi açtı

AA - Veysel Eşin - Güncel
 - Güncelleme:
Malazgirt'te öğretmen ve öğrenciler resim sergisi açtı

Malazgirt ilçesindeki 1071 İmam Hatip Ortaokulunun resim öğretmenleri ve öğrencileri resim sergisi açtı.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt ilçesindeki 1071 İmam Hatip Ortaokulunun resim öğretmenleri ve öğrencileri resim sergisi açtı.

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya yaptı.

Beraberindekilerle sergiyi gezen Demirer, öğrencilerle sohbet etti, eserleri inceledi.

Kaymakam Demirer, öğrencilerin yeteneklerine şaşırdığını anlatarak, "Gösterdikleri bu başarı nedeniyle başta okul müdürümüz Yakut Yiğit, resim öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi kutluyorum. Malazgirt Kaymakamlığı olarak eğitim öğretimin yanında sosyal faaliyetlere de önem veriyoruz. Sanatsal ve sportif faaliyetlerle çocuklarımızın gelişimine katlı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

AA / Veysel Eşin - Güncel

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Malazgirt, Okul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title