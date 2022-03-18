Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 149,84 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 149,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|149,84
|149,84
|Kuru kayısı
|Kg
|48,55
|48,55
AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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