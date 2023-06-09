Malatya-Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İlçede akşam başlayan yağışın etkisini artırması, su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle D-300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yukarıulupınar mevkisinde sel nedeniyle sürüklenen kaya parçaları, yolu kısmen kapattı. Kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Yolda temizlik çalışması başlatıldı. İlçedeki bazı tarım alanları da su altında kaldı. Öte yandan, Ayvalı Mahallesi'nde de bazı evler selden etkilendi.