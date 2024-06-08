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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

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Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat başlayacaktır. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410'dur.

Başkanlık seçimi, gün boyu spor kanallarından canlı yayınlarla sporseverlere aktarılacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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